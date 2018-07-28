В обновлённом патче Oxygen OS 5.1.4 на OnePlus 5 и 5T появился новый режим

Сегодня, 14:14

Китайская компания OnePlus анонсировала выход нового патча Oxygen OS 5.1.4 для моделей OnePlus 5 и 5T. Это произойдёт во время выхода июльского обновления для системы безопасности.

Стоит отметить, что OnePlus планирует выпустить множество исправлений багов, которые появились незадолго до прошлого патча на OnePlus 5T. На данный момент открыто бета-тестирование версий 11 и 13 Oxygen OS 5.1.4. Его размер составляет 1,6 ГБ, а главной особенностью станет улучшение галереи, съёмки и режим «сна в режиме ожидания».

Это позволит повысить автономность смартфонов от китайской компании. Для того чтобы ознакомиться с обновлением достаточно владельцам просто перейти в раздел «настройки» - «батарея», после чего в пункте «оптимизация» настроить спящий режим. Обновление придёт «по воздуху», но оно будет ограничено территориально, причём с помощью прокси-серверов скачать не удастся. Выход патча запланирован на 28 июля.