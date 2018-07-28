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Релиз новинки состоится в ноябре. Apple установит на смартфоне экран Full Active LCD от Japan Display с тач-сенсором Japan Pixel Eyes.

В Сети появилась информация, согласно которой бюджетный iPhone получит рамку тоньше, чем у iPhone X. Что касается экрана, то новинка будет снабжена дисплеем в 6,1 дюймов Full Active LCD от Japan Display. Технологии позволяют уменьшить рамку до 0,5 миллиметров, причем у iPhone X ее толщина не меньше 1 миллиметра.

Ранее в СМИ была информация о том, что бюджетный вариант получит широкую раму. Несмотря на решение Apple, ноябрьский дешевый iPhone в любом случае найдет свою публику, поскольку такая продукция славится высоким уровнем качества. На данный момент сложно судить, во сколько корпорация оценит бюджетную версию. К примеру, стоимость iPhone X начиналась с 70 тысяч рублей и выше.