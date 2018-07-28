Самый бюджетный флагман в мире от Xiaomi скоро выйдет в Индии

Сегодня, 13:04

Разработчики китайской компании продолжают стратегию по удешевлению своих мобильных устройств, без потери в качестве, за счет снижения себестоимости комплектующих деталей.

Самый бюджетный флагман в мире от компании Xiaomi скоро выйдет в Индии и, согласно инсайдерской информации, будет классифицирован, как Xiaomi Pocophone F1. Представителям производителя уже удалось получить необходимую сертификацию NCC и, примерно через месяц Pocophone получит товарный знак Европейского союза. Эксперты, ознакомившиеся с предоставленными техническими характеристиками устройства, заявили, что оно имеет несколько уникальных особенностей.

Экран смартфона в 5,99 дюймов будет создан по технологии IPS, хотя по некоторым данным, в модификациях флагмана возможен Full HD Plus дисплей. Соотношение сторон по модному в этом сезоне тренду – 19:9. Операционная система Android Oreo 8.1 обеспечит доступ ко всем новейшим обновлениям. Xiaomi Pocophone F1 будет обладать двойной настройкой главной камеры. Что немаловажно, к устройству подключены навигационные спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Цена флагманских моделей начнется с 420 евро.