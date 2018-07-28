«Вежливый» Google Maps сделал размытое лицо даже у оленя

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При просмотре улиц в сервисе на фотографиях встречаются люди, и многие жалуются, что это нарушает их права. В связи с этим, Google Maps ужесточил политику конфиденциальности даже для животных.

Чтобы лицо человека стало размытым на панорамных картах в Google Maps, необходимо, чтобы он подал письменное заявление в компанию. Однако многие пытаются понять, как политика конфиденциальности относится к животным, ведь были случаи, когда размывали и их тоже.

Например, пользователи «вежливого» Google Maps заметили оленя, который, судя по всему, захотел защитить свои конфиденциальные права – ведь его морда была размыта. Из-за этого, животное даже не было похоже на оленя. Однако попытки найти похожие случаи были безрезультатными – подать письменное заявление смог только этот конкретный олень. Сотрудников компании попросили объяснить причину, на что они решили пошутить. Сообщается, что этот олень проходит в деле об охотнике и его засекретили, чтобы не вычислить человека.