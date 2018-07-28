В Сети опубликовали больше подробностей о новых iPad Pro

Сегодня, 12:51

Японские источники приоткрыли завесу тайны над новыми девайсами от Apple.

В последнее время в Сети появилось все больше утечек, которые пользователи очень быстро схватывают и публикуют. Ранее о новых iPad Pro имелось очень мало информации. Теперь, благодаря японским источникам, которые опубликовали больше подробностей о гаджете, стали известны габариты будущих планшетов: iPad Pro 10,5 - 247,5 мм x 178,7 мм x 6 мм по сравнению с текущим поколением - 250,6 мм x 174,1 мм x 6,1 мм; iPad Pro 12,9 - 280 мм x 215 мм x 6,4 мм по сравнению с текущей версией планшета - 305,7 x 220,6 x 6,9 мм. Также стало известно, что будет удален привычный разъем для наушников, а переходник с minijack на Lightning в комплекте находиться не будет, так что его придется покупать отдельно.

У пользователей разделилось мнение по поводу того, что в новых планшетах функция Face ID будет работать только в вертикальном положении. Одни считают, что это жутко неудобно, так как работа с планшетом предполагает горизонтальное положение, а другие подметили, что в этом случае не будет проблем со случайной разблокировкой, так как в горизонтали в iPad Pro необходимо будет водить пароль вместо идентификации по лицу.

И последнее нововведение. Smart Connector в новых iPad Pro переносится на нижнюю грань рядом с Lightning, хотя раньше разъём был расположен сбоку планшета. Некоторые пользователи недоумевают, как же в таком случае пользоваться клавиатурой, но производитель пока не ответит им на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что запланированная дата выхода невероятного iPad Pro пока неизвестна, но его стоимость будет колебаться между 650 и 800 долларами соответственно.