Чехол от iPhone спас женщину, в которую попала молния

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В Британии женщина просто снимала на iPhone грозу. Она и подумать не могла, чем в результате обернутся попытки получить «лайки» к публикации.

Трейси Кутлуол снимала шторм из окна гостиной в 10 часов вечера 27 июля. 43-летняя женщина не ожидала, что это может обернуться для неё больничной койкой на долгое время. Дело в том, что молния ударила по левой руке, в которой она держала iPhone. Она даже не смогла убрать смартфон, потому что от удара током её рука оцепенела. За несколько часов до шторма она получила защитный чехол для iPhone, который имел резиновое основание.

Это и спасло Кутлуол, ведь в результате заряд не прошёлся по всему телефону. Сама же женщина прокомментировала это следующим образом: «Я пыталась заснять, насколько это темно, и надеялась на маленькую молнию, которую я могла бы захватить, но не ожидала, что она ударит по мне». Медики говорят, что резиновый чехол для iPhone просто спас женщину, и если бы не он, то она могла бы и умереть.