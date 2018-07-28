Эксперты сравнили характеристики Huawei Nova 3i и Xiaomi Mi A2

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Большую популярность среди пользователей мобильных устройств набирают гаджеты, относящиеся к высококачественным, но не флагманским. Специалисты решили сравнить смартфоны именно из этой категории.

Одним из важных критериев для телефона является программное и аппаратное обеспечение. Здесь свой голос эксперты решили отдать Xiaomi Mi A2, оснащенному процессором Snapdragon 660. Но не только это сделало его фаворитом в данном вопросе. Xiaomi имеет второй вариант операционной системы Android One, которая обеспечивает большую производительность.

А вот в плане дизайна и дисплея специалисты предпочли Huawei Nova 3i, оснащенный экраном в 6,3 дюйма, а также обладает большим разрешением. Еще одной положительной характеристикой телефона оказалась батарея ёмкостью в 3340 мАч. А вот качество фотографий, сделанных на Xiaomi, понравилось специалистам больше. Смартфон оснащен двойной камерой в 20 и 12 мегапикселей, когда у его оппонента лишь 16 и 2. Кроме того, эксперты отметили и то, что Xiaomi Mi A2 оказался значительно дешевле, чем устройство от Huawei.