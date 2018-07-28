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В своем аккаунте Twitter Роланд Куанд выложил информацию о том, когда можно будет предварительно заказывать смартфон Samsung Galaxy Note 9. Стало известно, что инсайдеры назвали дату начала предзаказов Samsung Galaxy Note 9.

По предварительным данным, европейские пользователи смогут сделать предварительный заказ до 23 августа, а уже с 24 можно будет получить устройство «на руки».

Широкие возможности камеры, высокая производительность и новый стилус S Pen порадуют потенциальных владельцев Samsung Galaxy Note 9 в некоторых регионах раньше официального срока. По словам представителей компании, релиз устройства запланирован на 9 августа. Интересно, что Samsung в этом году однозначно куда-то спешит. Видимо, жесткая конкуренция со стороны Apple вынуждает руководство и персонал компании работать быстрее и в более сжатые сроки. Всем известно, что фирма, точно как и конкурент, выпускает свои девайсы не ранее сентября. Это не удивительно, поскольку рынок настолько разнообразен, что на данном этапе лидерство удерживать достаточно тяжело и нужно быть оригинальнее и быстрее всех, чтобы отхватить свою нишу в цифровой индустрии. С появлением конкурентов выручка Samsung упала, но они до сих пор считаются одним из лидирующих производителей.