«iPhone для бомжей»: Xiaomi презентует Mi 8 в России 2 августа

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Как только не окрестили новый Xiaomi Mi 8 - «Бомжатский флагман», «дешёвка» и еще множеством нелестных «прозвищ».

Компания Xiaomi сообщила о том, что 2 августа в России презентует модель смартфона Mi 8. Казалось бы, крутой девайс с отменными характеристиками, но пользователям не угодить. Его уже успели в сети окрестить как «iPhone для бомжей», который полностью копирует начинку iPhone SE.

Даже над названием китайцы решили не думать особо: девайс назван в лучших традициях компании Apple, которая в прошлом году выпустила вместо девятого десятый iPhone в честь юбилея компании. Xiaomi скопировали идею и назвали флагман Mi 8, не присвоив ему поочередный седьмой номер.

Стало известно, что продажа Mi 8 SE, более известного в сети как «дешевка», не будет продаваться, по крайней мере пока что в России, поскольку она может составить конкуренцию Mi A2, которую устройство в точности копирует.

Неизвестно, будет ли пользоваться новинка популярностью среди пользователей. Безусловно, цена может привлечь покупателя, но такое «слепое» копирование чужих разработок расстраивает все большее количество людей.