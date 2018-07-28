Facebook потратит 10 миллионов долларов на частный самолёт и охрану Марка Цукерберга

Сегодня, 09:50

Генеральный директор соцсети назначил себе годовую зарплату в 1 доллар, но использует деньги соцсети, чтобы путешествовать по миру.

Социальная сеть подала в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам отчёт о тратах на безопасность главного исполнительного директора Facebook. Для сравнения, в прошлом году компания потратила 7,3 миллиона долларов на передвижения миллиардера Марка Цукерберга. В этом году 10 миллионов долларов пойдут на личную охрану, закупку, установку и обслуживание необходимых мер безопасности для его резиденции, использование частных самолётов для путешествий.

Годовая зарплата основателя Facebook составляет всего 1 доллар, но Цукерберг все равно получает огромную прибыль. 34-летний американец потерял 15,4 миллиарда долларов за один день, и сейчас его состояние составляет всего 65 миллиардов долларов.

Сейчас самым богатым человеком мира является генеральный директор Amazon Джефф Безос. Американская компания тратит на передвижение и безопасность CEO 1,6 миллионов долларов. В отличие от Цукерберга, Безос получает годовой оклад в размере 81 840 долларов. Больше всего налогоплательщики отдают на передвижения миллиардера и 45-го президента США Дональда Трампа. Сумма составляет 120 миллионов долларов.