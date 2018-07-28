Сегодня, 09:23

Бюджетный роутер Xiaomi, по словам представителей компании, будет использоваться исключительно в домашних целях, поэтому позволить его сможет каждый.

Пользователи сети шокированы тем, что маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4C удивил рекордно низкой стоимостью в $15. Компания скоро объявит о старте данного устройства, и по предварительным оценкам аналитиков, спрос на нее будет невероятно большим.

Инсайдер сообщил о том, что данный маршрутизатор будет иметь протокол IEEE 802.11n, 64 МБ встроенной памяти и встроенными 4 антеннами. Остальные свойства Mi Router 4C пока что неизвестны.

Данный продукт «для дома» будет идти под управлением специального приложения. Он пополнит ряды техники этого ряда, в который уже вошел «умный» кондиционер Mijia Smart Air Conditioner. Его, кстати, оценили в 320 долларов. Следующие на очереди у Xiaomi – холодильники, которые можно будет подключить к интернету.

Такие нововведения в цифровой эпохе не могут не понравиться пользователям. Предполагается, что такие товары приобретут невероятную популярность среди современного населения.