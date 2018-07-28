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Технику можно использовать для службы людям в спасательных службах и даже воинах, подчеркивают ученые.

В греческой мифологии кентавр - существо с верхней человеческой частью тела, а нижней частью тела и ног лошади. В Италии инженеры IIT-Istituto Italiano di Tecnologia создали робота-кентавра высотой 5 футов, который может похвастаться антропоморфной верхней частью тела и четырехногим основанием. Способно работать на 2,5 часа, робот весит 200 фунтов. Конструирован для проведения маневров и манипуляций высокопрочного качества. Его главная цель - служить в качестве конечного робота реагирования на стихийные бедствия.

«Несмотря на то, что это исследовательский проект, кентавр был разработан с учетом приложений. Целевое приложение, чтобы использовать его для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Но многосторонность подвижности и манипуляции робота делает его соответствующим для разнообразных применений. Например, робот-сотрудник в смешанных линиях промышленного производства, деятельностях снабжения, и обслуживании дистанционных или вражеских средств и инфраструктур. Он может также эксплуатироваться другими силами безопасности, как для задачи осмотра или избавления от бомбы», - сказал Никос Цагаракис, один из исследователей, которые работали над проектом.

В то время как мифологический портрет кентавра может выглядеть несколько причудливым, Цагаракис отметил, что робот был сделан не для того, чтобы просто привлечь внимание людей. Инженеры сняли на видео созданного европейцами робота-кентавра.

«Кентавр был разработан с вдохновением и целью соответствовать человеческой силе, мощи и физической прочности для выполнения тяжелых, ударопрочных физических взаимодействий. В то же время, мы хотели продемонстрировать подвижность, близкую к человеческой», - сообщил ученый.