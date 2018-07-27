«Убийцу» флагманов OnePlus 6 распродают по очень низкой цене

Вчера, 22:25

Смартфон стоит достаточно дешево, но по характеристикам не уступает даже гаджетам южнокорейской компании Samsung.

Компания OnePlus, выпустившая не так давно свой флагманский смартфон, постаралась сделать его дизайн наиболее оригинальным и современным. Но многие пользователи заметили в нем сходство с iPhone X и даже предположили, что компания немного позаимствовала у Samsung. Девайс назвали «убийцей» флагманов, и на старте продаж его стали предлагать по цене от 529 долларов. Сейчас его распродают по очень низкой цене, всего за 499 долларов. Многие даже предположили, что пользователи предпочтут его брендовым маркам, но пока по этому поводу еще ничего неизвестно. Продажи iPhone X от этого не упали.

В смартфоне встроено множество полезных функций: сканер отпечатков пальцев, двойная камера с разрешением 16+20 Мп, а также процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Ранее сообщалось, что магазин JD продает «убийцу» флагманов OnePlus 6 по сниженной цене, всего за 450 долларов по специальному промокоду, но ритейлер при этом предупредил, что количество предложений не бесконечно.