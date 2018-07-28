Brikk представила золотые AirPods по запредельной цене

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Пользователи гарнитуры уверены, что это лишние траты на роскошь, тогда как на качество данное дополнение никак не повлияет.

Американская компания Brikk представила золотые AirPods за 10 тысяч долларов, что сильно поразило пользователей данного аксессуара в более простом его виде. Они уверены, что представлять наушники, даже беспроводные, по такой запредельной цене просто неприлично и к тому же непрактично. Данный аксессуар не является технической новинкой. Новизна представлена лишь в оформлении. Сами наушники покрыты золотом, а также кейс, в котором они хранятся. Аксессуар предлагается в двух вариантах: Classic и Deluxe. Первый обойдется в 4 995 долларов, второй - в 9 995 долларов.

Любителям более простого оформления AirPods доступна привычная версия за 160 долларов.

Ранее сообщалось, что китайские производители предложили пользователям более дешевый аналог AirPods за 20 долларов. И по многочисленным обзорам можно сделать вывод, что беспроводные наушники из Китая не так уж и уступают по качеству «яблочным».