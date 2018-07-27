Google Play запретит майнинг криптовалюты и онлайн-казино

Сегодня, 18:38

Из магазина приложений для Android исчезнут приложения, которые не соответствуют официальной политике корпорации.

Американская компания заявила о своем намерении «почистить» Google Play. «Чистка» коснется тысячи программ, которые не подлежат восстановлению. Так, например, Google запретит разработчикам размещение следующих программ: майнинг криптовалют, торговля бинарными опционами, онлайн-казино, реклама любых азартных игр, контент для взрослых, а также программы, связанные с оружием и взрывчаткой.

Официальная причина для подобных мер - мобильные программы слишком перегружают аппаратную часть устройства, и гаджет быстро выходит из строя. Внятных объяснений, в чем именно заключается опасность этих мобильных программ, Google не предоставила.

На фоне этих запретов Google ничего не сообщила о запрете программ для хранения криптовалют, что может стать благодатной почвой для различного рода кибермошенничеств.

Учитывая вышеизложенное, у некоторых пользователей может возникнуть подозрение, что американский поисковик таким образом расчищает место для собственной криптовалюты, ведь мировая история изобилует примерами, когда тот, кто инициирует проведение революционных изменений, как правило, становится во главе нового порядка (а в данном случае мирового порядка).