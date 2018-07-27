Смартфон Oppo Find X провалил тест на прочность

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Пользователь видеохостинга YouTube решил испытать устойчивость смартфона к разного рода разрушительным воздействиям.

На стол блогера JerryRigEverything попал смартфон Oppo Find X, которому он устроил краш-тест, как и другим устройствам, которые к нему попадают. Защитное стекло оказалось устойчивым к царапинам, но дисплей OLED после нагрева не восстанавливается. Что же касается применения физической силы на телефон, то этот тест на прочность он провалил. У него треснул и дисплей, и заднее стекло, что свидетельствует о малой ударопрочности. Скорее всего, это обусловлено выдвижной камерой, которая нарушает целостность конструкции. В защиту смартфона можно сказать, что для того, чтобы сломать его, необходимо приложить много усилий.



Ранее сообщалось, что JerryRigEverything тестировал также смартфон Vivo Nex S, который по стоимости явно уступает Oppo Find X, но оказался гораздо прочнее оппонента. При нагреве дисплея на нем появились белые пятна, но вскоре исчезли, и он снова начал работать как прежде. Испытание на изгиб было также успешно пройдено, однако блогер заметил, что рамка телефона гнется куда сильнее, чем хотелось бы. Но в целом краш-тест был пройден успешно.