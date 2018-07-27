ТОП-5 худших смартфонов по мнению аналитиков

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Эксперты собрали в список устройства, которые за свои деньги гораздо уступают ближайшим конкурентам.

Очень часто бывает, что человек покупает разрекламированный смартфон, но он работает, мягко говоря, не совсем так, как хотелось. Львиная доля производителей на современном рынке вкладывает в рекламу большие деньги, вместо того, чтобы вложить их в доработку устройства.

В 2018 году разобраться в технологическом рынке очень сложно даже для человека, который разбирается в технике. Дело в том, что смартфоны стали очень похожими друг на друга. Они имеют схожий внешний вид, характеристики, камеру и экраны, но это только на первый взгляд. Зачастую даже самый разрекламированный и привлекательный телефон работает очень плохо. Поэтому, чтобы уберечь покупателей, далёких от мобильных технологий, аналитики составили ТОП-5 худших смартфонов.

В список, по мнению аналитиков, необходимо включить Vivo V9. Аппарат за 24 тысячи рублей действительно может привлечь пользователя, но аппарат намного хуже своих ближайших конкурентов. Vivo V9 имеет пластиковый корпус, уже давно устаревший порт microUSB, не имеет быструю зарядку и NFC. Кроме того, камера Vivo V9 далеко не идеальна, даже по сравнению с конкурентами. Поэтому цена в 24 тысячи рублей не оправдана. Реальная стоимость устройства, по словам экспертов, – около 15 тысяч рублей.

В ТОП-5 худших смартфонов также входит LG G7 ThinQ. Смартфоны стоят непомерно дорого, для своего аппаратного оснащения. Имея ценник в 60 тысяч рубелей, LG G7 ThinQ банально не может конкурировать с флагманами 2018 года. Кроме того, у линейки высокий уровень брака дисплеев и плохой аккумулятор.

Ещё один смартфон LG Q7 и его «плюс» версия, также вошли в список. Особенно стоит рассмотреть LG Q7 Plus, который имеет ценник в 25 тысяч рублей, но при этом обладает плохой камерой, слабым процессором, не ёмким аккумулятором в 3 000 мАч и опять же завышенным ценником.

В ТОП-5 также попал Samsung Galaxy A8 2018-го года. Устройство имеет слишком мало встроенной памяти, всего 32 гигабайта, а аккумулятора в 3 000 мАч очень мало для дисплея на 5,6 дюйма. Сам же дисплей тусклый и неудобный.

И замыкает список Huawei Honor 9 Lite. Здесь тоже проблема в малом объёме постоянной памяти, 32 гигабайта, и в аккумуляторе в 3 000 мАч, который не может достойно обеспечить дисплей в 5,6 дюйма. Ситуацию даже не спасает ценник в 14 тысяч рублей. Кроме того, конкуренты Huawei Honor 9 Lite более выгодны. Куда привлекательней смотрятся другие смартфоны Huawei, с такой же ценой.