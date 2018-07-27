В GTA Online раздают миллионы долларов геймерам с подпиской

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Для этого необходимо в игре Rockstar Games продлить подписку PS Plus. До 6 августа играть можно без подписок, но так геймеры не получат денежный приз.

В GTA Online раздают миллионы долларов. Sony ввела акцию в рамках Rockstar Games, согласно которой продление подписки PS Plus в самой игре позволит получить 1,25 миллиона долларов GTA. Если воспользоваться этим предложением, то на протяжении семи недель раз в неделю на счет будут поступать 200 тысяч долларов, все, конечно, в рамках игрового поля. Если у кого-то нет GTA Online, можно купить ее по летней акции за 1 299 рублей.

Уникальность и веселость игры заключается в появлении ночного клуба, который нужно развивать, делать лучше и под прикрытием бизнеса можно провернуть прибыльные сделки криминального характера. Игра не теряет своей популярности из года в год, тем более разработчики стараются заинтересовать геймеров.