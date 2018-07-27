Компания Apple теряет позиции на рынке умных часов

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Аналитики уверены, что компания недооценила своих конкурентов и теперь вынуждена работать с гораздо большими усилиями.

Был опубликован отчет, в котором утверждается, что компания Apple наращивает темпы продаж Apple Watch - во втором квартале 2018 года было продано около 3,5 миллиона штук, что на 30% больше, нежели во втором квартале прошлого года. Однако на фоне конкурентов, которые также наращивают поставки своих умных часов. Таким образом компания теряет свои позиции на рынке и их производимость является недостаточной, чтобы сохранить долю Apple на рынке устройств. И если в первом квартале 2018 года доля Apple Watch среди других устройств составляла 43%, то сейчас она сократилась до 34%.

В 2017 года аналитики утверждали, что рынок умных часов остановился, так как компания Apple оккупировала данный сегмент мирового рынка. Их доля продаж в общей сумме составляла 63%. В нынешнем году весьма активизировались такие компании, как Samsung, Google и так далее, чтобы потеснить монополистические аппетиты «яблочного» бренда.