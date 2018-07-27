Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон

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Пользоваться телефоном во время процесса зарядки очень опасно, заявляют специалисты.

В современном мире смартфон очень незаменимая вещь. Он есть у каждого, но немногие знают, как правильно заряжать мобильное устройство.

Эксперты рассказали, что многие люди во время процесса зарядки пользуются смартфоном, а этого делать не стоит. Дело в том, что в современных мобильных устройствах стоит литиево-ионные аккумуляторы, заряда которых хватает в лучшем случае на несколько суток.

Во время зарядки смартфона его батарея нагревается. Если же использовать устройство во время этого процесса, то аккумулятор начинает увеличивать температуру ещё больше. На фоне этого большинство людей не следит за состоянием батареи смартфона, которая к этому моменту уже может сильно износиться.

В результате, если взять высокую температуру смартфона и изношенный аккумулятор, то последний может попросту взорваться. Примерный срок нормальной работы аккумулятора составляет около одного года, хотя часто срок бывает и меньше. После этого его стоит проверить при помощи специальных приложений и в случае необходимости заменить.

Для большей сохранности аккумулятора специалисты также советуют не разряжать его больше, чем на 10 процентов. Кроме того, не стоит перезаряжать смартфон. Эксперты заявили, что не стоит оставлять его на зарядке на длительный срок, к примеру, на ночь. Это тоже приводит к быстрому износу батареи.