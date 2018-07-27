Корпорация Google представила процессор для машинного обучения

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На основе нового чипа компания уже создала новый мини-компьютер и некий USB-модуль для аппаратного ускорения.

Недавно американская корпорация Google представила новый сопроцессор для алгоритмов машинного обучения. Кроме того, разработчики уже создали два устройства на базе процессоре. Речь идёт об одноплатном компьютере и USB-модуле, предназначенном для подключения к другим компьютерам.

Представители Google отметили, что для обучения нейросетей нужны колоссальные вычислительные ресурсы, поэтому в корпорации решили проводить этот этап на облачных или же на локальных серверах. Благодаря им процессор «тренируется» очень быстро, изучая большие объёмы информации.

В это же время существует и ряд проблем. Дело в том, что устройства на базе процессора от Google могут не иметь постоянный доступ к сети. Кроме того, большинство компьютеров не имеют достаточной мощности, чтобы провести обработку алгоритмов нейросетей в реальном времени.

Как бы то ни было, в Google отметили, что новая технология может проводить обработку видеозаписей с высоким разрешением и с частотой в 30 кадров в секунду в реальном времени, пользуясь нейросетевыми модулями.

Новые процессоры от Google могут применять в умные датчики, которые собирают всю информацию и передают основному мощному компьютеру. Корпорация уже представила одноплатный компьютер на новом процессоре. Он может работать, как полноценный компьютер. Также был показан модуль для аппаратного ускорения.

Новый процессор разработчики могут использовать не только в умных датчиках, но и в умных часах. Процессор позволит сделать их более революционными, наделив устройство искусственным интеллектом. Спектр применения огромный. К примеру, новинка может стать основой для умной колонки, или же целой сети умного дома.

Однако пока не понятно, какие планы у самих Google. Возможно, что новый процессор ещё долго будет тестироваться, после чего инженеры найдут лучший способ его применения.