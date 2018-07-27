iPhone проиграет Android: Специалисты заявили об ухудшении работы новых смартфонов Apple

Сегодня, 09:10

Новый смартфон станет медленнее своих конкурентов на Android. Кроме того, у компании появились проблемы с будущим бюджетным «яблочным» телефоном, из-за чего его релиз отложат.

Недавно американская корпорация Apple официально отказалась от использования в новых iPhone LTE-модемов от компании Qualcomm. Об этом заявил директор беспроводных средств связи Джордж Дэвис. Возможно, что Apple откажется устанавливать чипы Qualcomm уже в новых iPhone.

Известно, что вместе привычных модемов от Qualcomm в новых iPhone, скорее всего, будут устанавливаться чипы от другой американской корпорации Intel, а также от MediaTek.

Стоит отметить, что Intel LTE появились ещё в iPhone 7, но Apple с того времени ещё полностью не успела отказаться от модемов Qualcomm. Ранее же считалось, что в 2018 году для новых iPhone Apple закажет около 70% LTE от Intel и около 30% от Qualcomm, но согласно новым заявлениям, Intel получит весь заказ.

В это же время различные специалисты в области технологий успели заявить, что новые iPhone из-за модемов Intel будут работать намного медленнее, чем предыдущие модели смартфонов. Речь идёт о скорости передачи данных, о работе связи и мобильного интернета по стандарту 4G. Считается, что iPhone якобы проиграет Android.

Согласно синтетическим тестам, модемы Qualcomm работают быстрее. Однако стоит понимать, что Apple славится именно своей оптимизацией. То есть львиная доля производительности смартфона основывается на том, что программное обеспечение взаимодействует с железом более «правильно». К примеру, два телефона с абсолютно одинаковой комплектацией будут работать с разной производительностью.

Если Apple отказалась от Qualcomm LTE и пользу Intel, то это означает, что разработчики компании уже давно «подогнали» iOS под новые модемы таким образом, чтобы они работали не только на одинаковом уровне, но возможно и быстрее.

На фоне всех слухов об «ухудшении работы» новых iPhone появились заявления, что самый дешёвый смартфон из грядущей линейки с ЖК-дисплеем на 6,1 дюйм задержится. Считается, что производитель экранов столкнулся с проблемами, из-за чего он подсвечивается не равномерно. На фоне этого самый дешёвый iPhone покажут не в сентябре, а в октябре.

В это же время мало кто верит, что Apple действительно представит iPhone с ЖК-дисплеем. В компании не раз заявляли, что в iPhone будут только OLED-экраны, и Apple к ЖК-дисплею никогда не вернётся.