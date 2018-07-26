Компания Tommy Hilfiger представила «умную» коллекцию одежды

Сегодня, 21:13

Американская компания Tommy Hilfiger представила линейку одежды, оснащенной специальным «жучком», с помощью которого можно будет отследить периодичность ее ношения.

С помощью Bluetooth эта информация будет собрана на едином сервисе. В результате анализа этого массива информации клиенты, которые часто носят одежду бренда, будут вознаграждаться.

В «умную» коллекцию одежды вошли 23 предмета гардероба. Для мужчин это - свитер, толстовки, футболки и различные джинсовые изделия. Женской аудитории предлагаются толстовка, футболки, джинсы, юбка и куртка.

В бирку каждого предмета одежды встроен Bluetooth-модуль компании Awear Solutions’. С помощью приложениея Tommy Jeans Xplore для операционной системы iOS клиент может выполнять различные задания и получать за них бонусы. Кроме бонусов за частое ношение одежды марки покупатель может получать бонусы за собирание по городу виртуальных иконок Tommy Hilfiger.

За набранные бонусы фирма предлагает одежду из архива Tommy Archives, вещи с автографом, билеты на модные показы и т.д.

Пока не совсем понятно, как встроенные чипы перенесут стирку.

Еще один момент, волнующий пользователей: угроза безопасности личных данных людей, хотя производитель и говорит, что микрочип можно в любой момент отключить.