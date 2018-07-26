Защита за копейки: В Беларуси МТС найдёт утерянный смартфон за полрубля

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Новая услуга приобретает большую популярность среди абонентов.

Сотовый оператор связи МТС в Беларуси анонсировал предложение «Под защитой». В рамках услуги сотрудники компании найдут утерянный смартфон абонента. При этом, стоит такая защита буквально копейки. За полрубля пользователи через специальное приложение или по звонку в колл-центр смогут отследить точное место положение девайса, заблокировать его или же получить изображение с фронтальной камеры, чтобы узнать где или в чьих руках находится смартфон. Также в рамках услуги «Под защитой» на девайс устанавливается электронный стикер с идентификационным номером и контактной информацией. Посредством данных атрибутов нашедший гаджет человек сможет вернуть его владельцу за вознаграждение. Деньги при этом выплачивает компания.

Между тем, на днях стало известно, что МТС в Беларуси решила порадовать пользователей снижением цен на смартфоны компании Samsung — Galaxy J4 и Galaxy J6 (2018). Их предлагают по стоимости 399 и 519 рублей.