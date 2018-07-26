Система распознавания лиц Amazon «обвинила» в убийствах 28 конгрессменов США

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Технология ошибочно опознала политиков как находящихся в розыске криминальных преступников.

Компания Amazon активно разрабатывает новую систему распознавания лиц для нужд правоохранительных органов США. Несмотря на большие достижения в данном направлении, качество работы такой технологии пока оставляет желать лучшего. На днях её проверили активисты Американского Союза гражданских свобод (ACLU). Они взяли фотографии всех 535 конгрессменов США и просканировали их с использованием базы данных лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, скрывающихся от правосудия, состоящей из 25 тысяч снимков. В итоге система распознавания лиц «обвинила» в убийствах 28 членов Конгресса.

Авторы исследования обратили внимание на этот факт, отметив, что внедрение передовых технологий должно быть сопряжено с точностью идентификации, поскольку каждая такая ошибка может стоить человеку свободы или даже жизни. По мнению активистов ACLU, Конгресс должен временно приостановить процесс внедрения технологии Amazon во избежание подобных случаев.