Опубликовали рендерные изображения смартфона Google Pixel 3 XL

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Производители чехлов опубликовали внешний вид смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, ведь дизайн у них однотипный.

Производители чехлов опубликовали внешний вид смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, ведь дизайн у них однотипный.

Рендерные изображения демонстрируют, что рамки по бокам дисплея стали существенно уже, чем у Pixel 2 (за что второе поколение часто ругали). На тыльной поверхности гаджета – дактилоскопический сканер и всего лишь одинарная основная камера. Это немного странно, тем более, что у фронтальной камеры – два модуля. Специалисты предполагают, что, может быть, это – признак наличия в устройстве функции распознавания лица пользователя.

Характеристики смартфона уже известны. Дисплей Pixel 3 – с диагональю 5,4 дюйма, соотношение его сторон – 18:9. У модели Pixel 3 XL экран будет рамером 6,2 дюйма и вырезом в верхней части с соотношением сторон дисплея 19:9.

Обе модели будут иметь процессор Qualcomm Snapdragon 845 на восемь ядер, 4/6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128/256 ГБ.

Габариты Pixel 3 – 145,6:68,2:7,9 мм, а Pixel 3 XL – 158:76,6:7,9 мм.

Официальная презентация двух моделей ожидается осенью.