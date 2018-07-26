Google нацеливается на пожилых людей, как будущих потребителей

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«Умные» дома могут значительно упростить жизнь своим владельцам в ряде обычных, домашних дел. Представители Google считают, что в первую очередь это может оказаться полезным для пенсионеров.

Компания обратила внимание на то, что многие пожилые люди сталкиваются с проблемами внутри дома из-за своего возраста. Именно поэтому Google Nest нацеливается на них, как потенциальных клиентов. На данный момент разработчики систем сотрудничают с рядом специалистов, которые в основном изучают старение и людей в преклонном возрасте.

Специалисты отмечают, что датчики движения, расположенные в доме, легко могут исправить ситуацию, когда пенсионерам приходится передвигаться по дому в темноте, пока они не дойдут до выключателя. Также системы могут отслеживать их местоположение и отсылать уведомления другим членам семьи в критических ситуациях. Компания разрабатывает системы, которые могут предсказывать падения, что может понравится будущим потребителям.