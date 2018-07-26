Электромобиль Tesla Model 3 зарядит два iPhone одновременно

Сегодня, 17:52

Компания, которая изготавливает аксессуары для Apple, презентовала весьма полезную для пользователей новинку.

Компания Nomad представила беспроводную зарядку для iPhone, которая сможет заряжать устройство с помощью энергии электромобиля Tesla Model 3. Зарядное представляет собой коврик с перегородкой, расположенный под наклоном и соединенный с электрокаром проводом. Данный аксессуар позволит заряжать два iPhone одновременно, что весьма удобно. Однако, девайс сможет поддерживать только модели со стеклянным корпусом, так что эта фунция будет доступна лишь обладателям iPhone 8, 8 Plus и iPhone Х.

Электромобиль Tesla Model 3 достаточно мощный, по сравнению со своими конкурентами. Известно, что он способен проехать 1000 километров без дополнительной зарядки батареи, что весьма показательно. Время установления этого рекорда составило 28 часов. Электрокары - это большое достижение человечества, ведь с их помощью возможно не загрязнять выхлопными газами окружающую среду, а передвигаться более безопасно. К тому же, обладатель данного авто также теперь зарядит свои устройства без проблем, что является огромным преимуществом.