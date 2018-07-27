В новых iMac обнаружена проблема «синий экран смерти»

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Пользователи утверждают, что ошибка, возникающая в процессе работы на устройстве, неустранима.

На форуме технической поддержки компании пользователи стали жаловаться, что в работе новых фирменных iMac начали происходить сбои. Специалисты в ходе тщательного анализа обнаружили, что неполадки на данный момент не являются массовыми, а единичными случаями у конкретных людей. Скорее всего проблема связана с ошибкой в Bridge OS, заложенной в основу сопроцессора T2. Данная ошибка провоцирует «панику ядра», что очень похоже по «симптомам» на ошибку «синий экран смерти», что была обнаружена у Windows. С обновлением версии ядра сбои происходят реже, но полностью устранить ошибку пока не удалось.

Apple выпустила новые ноутбуки MacBook Pro 12 июля, то есть не так давно. И никаких проблем с ними не должно было произойти, так как процессор Т2, по словам компании, чуть ли не самая надежная составляющая в ноутбуках. Он обеспечивает облегчение трудоемкой работы на устройстве, а также безопасность в загрузке новых компонентов на iMac.