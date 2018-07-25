Паук поселился за стеклом iMac

Сегодня, 20:04

Маленький паук забрался под стекло iMac пользователя. Тимоти Бьюкенен вначале даже подумал, что этот паук цифровой.

Теперь же он не знает, как выгнать паука, так как он, находясь за стеклом и ползая по экрану, раздражает человека. Тимоти разместил видео и спрашивает совета по этому поводу.

Многие пользователи Сети пытаются острить по этому поводу. Единственным дельным советом является тот, что если это не супертонкий iMac, надо с помощью присоски, расположенной рядом с веб-камерой, потянуть стекло на себя. Оно удерживается магнитами.