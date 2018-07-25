Специалисты анонсировали выход бюджетного игрового смартфона на Kirin 970

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Ожидается, что Honor Play будет первым игровым смартфоном, который станет бюджетным аналогом гаджетам от Asus, Razer и Xiaomi. Отличительная особенность устройства - процессор Kirin 970.

В Сети появилось множество данных о модели за несколько недель до официального релиза. Известно, что это будет безрамочный гаджет с популярной «монобровью». Площадь рамки составит всего 17% по отношению к общей площади экрана. Дисплей формата 19,5: 9 поддерживает разрешение 1080 x 2340 пикселей. Нестандартным решением было использовать чип Kirin 970, который в паре с GPU обеспечит высокую результативность смартфона во время игр. Также будет представлена батарея на 3750 мАч, фронтальная камера на 16 МП. Операционная система - Android 8.1 Oreo с EMUI 8.1 .

Ожидается, что игровой смартфон будет бюджетным гаджетом, но точные цены станут известны только после анонса 6 августа.