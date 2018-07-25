Бюджетный iPhone 9 будет выпущен в октябре

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Об этом заявила аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти. Задержка в сравнении с ранее называемыми сроками связана с разработкой новой системы подсветки, которая позволит еще уменьшить рамки дисплея.

Задержка производства составит минимум месяц, в результате чего смартфон будет выпущен в октябре. Но в результате инновации появится LED-дисплей нового поколения с диагональю в 6,1 дюйма, который будет практически полностью безрамочным, как в iPhone X.

Причем задержка в производстве дисплеев относится именно только к дисплеям на 6,1 дюйма. В процессе производства 5,8- и 6,5-дюймовых дисплеев никаких проблем нет.

Ожидается, что бюджетный iPhone 9 будет презентован в сентябре вместе со смартфонами iPhone 11 и iPhone 11 Plus, флагманами компании.

Эксперты прогнозируют, что, несмотря на задержку, iPhone 9 станет хитом продаж. Ведь у него дизайн iPhone X и меньшая цена. Опросы показывают, что это - наиболее ожидаемая модель.