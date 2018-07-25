Техдиректор Qiwi намайнил на терминалах компании 500 тыс. биткойнов

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Терминалы были загружены по ночам и работали очень интенсивно в течение трех месяцев, когда компания, наконец, выяснила, что ее сотрудник майнит биткойны.

В 2011 году тогдашний техдиректор фирмы Qiwi намайнил 500 тыс. биткойнов на терминалах самообслуживания компании. Об этом рассказал генеральный директор Qiwi Сергей Солонин.

За эти три месяца сотрудник компании получил 500 тыс. монет, стоимость которых тогда была $5 млн. Сейчас же стоимость такого количества криптовалюты превышает 4 млрд долларов.

Солонин говорит, что потребовал у техдиректора вернуть криптовалюту компании. Когда тот отказался, он был уволен. Более никаких санкций не применялось, так как компании прямой вред нанесен не был, был только повышен расход электроэнергии терминалами в ночное время. Но эти незначительно увеличенные расходы несли арендодатели.

После этого Сергей Солонин предложил своим сотрудникам восстановить систему майнинга и майнить криптовалюту для компании. В течение трех месяцев система была сформирована, а когда ее запустили, оказалось, что суммарная мощность компьютеров недостаточна.