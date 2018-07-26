Новый планшет Chuwi Hi9 Pro получит процессор Helio X20

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Устройство также оснастят камерой от южнокорейской компании Samsung.

В Сеть попала информация, что в новый планшет Chuwi Hi9 Pro установили 10-ядерный процессор Helio X20 от компании MediaTek. В новом устройстве будет дисплей на 8,4 дюйма, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной постоянной памяти.

Примечательно, что в Chuwi Hi9 Pro также установят камеру от Samsung на 8 и 5 мегапикселей. В данном случае речь идёт о фронтальной и основной камерах.

Говоря о автономности работы стоит отметить, что Chuwi Hi9 Pro будет работать 4 часа в режиме максимальной нагрузки, которой могут быть игры, или же около 6 часов в режиме сёрфинга в интернете. Точная вместимость аккумулятора не известна, но исходя из этих данных можно сделать вывод, что она не самая впечатляющая.

Работать Chuwi Hi9 Pro будет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Стоимость планшета пока не известна, но исходя из характеристик становится понятно, что устройство будет бюджетным.

Стоит отметить, что специалисты надеются, что новый планшет от Chuwi получится лучше своих печально-известных предшественников. Среди специалистов устройства компании получили довольно-таки негативную славу.