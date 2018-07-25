Названы наиболее популярные носимые гаджеты в России

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По результатам продаж «умных» часов и фитнес-трекеров на портале бесплатных объявлений «Юла» во втором квартале 2018 года были названы их наиболее популярные марки в России.

Максимальное количество таких гаджетов – от производителя Xiaomi. Их продано 36,5% от общего числа устройств.

На втором месте по числу продаж в России стоят часы Apple Watch. Их доля – 31,8%. Замыкают тройку лидеров носимые гаджеты марки Samsung (13,6%).

Также надо отметить такие популярные марки, как Huawei и Sony, причем устройства Huawei показывают уверенный рост продаж. Кроме того, продаются устройства ASUS и Polar, число продаж которых также растет.

Средняя цена смарт-часов и фитнес-браслетов во втором квартале этого года – 4300 руб. В сравнении с предыдущим кварталом она увеличилась на 6%.

Города-лидеры покупок традиционны: Москва, Санкт-Петербург и примкнувший к ним Новосибирск.

Самые дешевые фитнес-браслеты в Липецке (2700 руб.), а наболее дорогие – в Сочи и Краснодаре (4800 руб.).