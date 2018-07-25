Ученые: новая система оценки сможет улучшить искусственный интеллект

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Несмотря на то, что внедрение технологий искусственного интеллекта активно продвигается, многие разработчики сталкиваются с проблемами оценки его работы. С этим справились специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которые предложили свой алгоритм.

Учеными было создано приложение AI Benchmark, которое позволяет оценить производительность и эффективность работы искусственного интеллекта. Новая система оценки выдает результат в виде числа. Такой подход поможет выявлять главные преимущества и недостатки устройства, что позволит сократить сроки их исправления. Считается, что это значительно ускорит развитие технологии. Швейцарские специалисты сделали AI Benchmark доступным в Google Play для Android 4.1 и выше.

Установив приложение, пользователь сможет проверить, как устройство умеет распознавать картинки и лица, умеет улучшать изображения, а также другие возможности. Разработчики предупреждают, что это начальная версия программы и вскоре она будет существенно улучшена.