Компания Lexand представила неубиваемый смартфон за 1 990 рублей

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Российская компания сообщила, что новый телефон будет практически неуязвимым и подойдет многим любителям экстремальных видов спорта.

25 июля 2018 года был официально представлен смартфон Lexand R2 Stone стоимостью 1990 рублей. Производитель сообщил, что данное устройство будет абсолютно стойким к воздействию воды, однако не более, чем на один час, а также корпус телефона имеет специальные вставки, благодаря которым ему не страшны падения с высоты до трех метров.

Он имеет светодиодный фонарик и батарею, емкостью 1600 мАч, за счет чего телефон способен проработать без дополнительной зарядки до одной недели. Также в него встроено множество дополнительных функций, к примеру, плеер музыки MP3, диктофон или FM-радио. Данный неубиваемый девайс, который представила российская компания, будет интересен любителям рыбалки и экстремальных видов спорта. И даже если со смартфоном что-то случится, из-за очень низкой цены его будет не так жалко разбить, как телефон стоимостью в 20 раз дороже.

Компания Lexand находится на рынке электронный устройств с 1989 года и предоставляет на рынок весьма интересные модели телефонов.