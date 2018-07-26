Samsung Galaxy Note 9 поступит в продажу ранее назначенного срока

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Из-за провальных продаж своего смартфона компания надеется на успех нового планшетофона на рынке электронных устройств.

Сообщается, что компания Samsung Electronics вынуждена выпустить в продажу новый планшетофон Galaxy Note 9 ранее назначенного срока. Анонс устройства был назначен на 9 августа, а сам девайс, согласно официальному графику, поступит в продажу уже 24 числа этого же месяца.

Однако провальные продажи смартфона Galaxy S9, по сведениям экспертов, из-за чересчур агрессивной рекламы вынудили производителя искать средства для восстановления репутации. Так как на рынке активизировались такие китайские компании, как Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo, которые уже в состоянии составить конкуренцию Samsung, компания стремится создать своеобразное окно до выпуска новых смартфонов iPhone и таким образом выпустить свой продукт тогда, когда на рынке у девайса не будет явных конкурентов.

Ранее сообщалось, что компания LG активизировалась и готова выпустить устройство, которое будет, по их словам, гораздо лучше и качественнее, нежели Galaxy Note 9. Данный продукт пользователи прозвали «убийцей» Galaxy Note 9 от Samsung.