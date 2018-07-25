Эксперты: появились первые данные о бюджетном Motorola Moto C2

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В Сети появились новые данные о выходе смартфона, которые были получены с бразильского сервиса. Были названы первые характеристики, а также дата выхода устройства.

Первые слухи о появлении гаджета появились в начале мая. В июне последовала сертификация FCC, которая подтвердила, что устройство находится на начальных этапах разработки. Также было сделано предположение, что это будет первый гаджет, выпущенный на Android Go.

Бразильский сервис ANATEL недавно сертифицировал устройство с номером модели XT1920-19. Эксперты говорят, что пока большого количества данных о смартфоне обнаружить не удалось. Однако точно известно, что в Motorola Moto C2 будет слот для двух SIM-карт, а также включена поддержка 4G LTE. Внутренняя память устройства составит 1 ГБ, а внешняя - 16 ГБ. Ожидается, что устройство получит аккумулятор ёмкостью от 2000 до 2100 мАч, а также ОС Android Go.

Специалисты ожидают, что официальное представление смартфона состоится 2 августа. Ожидается, что на мероприятии компания сделает анонс флагмана Moto Z3.