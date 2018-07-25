Эксперты нашли способ, который сделает работу YouTube быстрее в пять раз

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Пользователи YouTube были ознакомлены с новым дизайном примерно год назад, и в полной мере смогли прочувствовать то, как обновление сказалось на скорости работы.

Эксперты нашли способ объяснить суть проблемы. Редизайн от Google использует устаревшее теневое API. Подобная технология осталась только в Chrome. Из-за этого пользователи других браузеров ощутили неудобства, связанные со скоростью работы. Google Meet, Google Earth и нововведение YouTube Studio, проходящее тестирование, стали недоступны Microsoft Edge. Эти же приложения не представится возможности использовать и тем, кто предпочитает Firefox.

Для пользователей, которые не желают менять браузер, эксперты нашли способ устранения всех возможных проблем. Стоит скачать расширение YouTube Classic, а для тех, кто использует Safari и Edge – Tampermonkey. В Opera эту проблему смогли решить, когда копались в коде самого браузера, но такой способ не подойдёт обычному «юзеру».

Такие простые действия и дополнения смогут увеличить скорость работы в пять раз. Также будет решена ещё одна проблема с ухудшением качества роликов из-за новых настроек YouTube.