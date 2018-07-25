Аналитики назвали возможные цвета нового iPhone

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Пользователей ждёт электрический синий цвет, новый ярко-оранжевый и жёлтый неон.

Одно из самых важнейших событий технологического мира – это презентация нового iPhone. Её ждут не только пользователи техники Apple, но и все остальные производители смартфонов.

Дело в том, что любое решение Apple сразу же становится трендом и его копируют все компании в течение всего следующего года, до выхода нового iPhone.

Текущий год тоже не стал исключением. С каждым днём в Сети появляются различные предположения о новом продукте Apple. Недавно же аналитики и инсайдеры назвали возможные цвета нового смартфона.

По мнению специалистов, новый iPhone будет выпускаться в новых цветах, а именно в жёлтом неоне, традиционном чёрном, новом электрическом синем, белом, новом ярко-оранжевом и платиново-сером.

Аналитики считают, что Apple вместе с новыми расцветками iPhone запустит целую линейку аксессуаров в таких же цветах.