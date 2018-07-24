Новый гаджет позволит человеку ощутить себя дельфином

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Гарнитура поможет «видеть», как зубатые млекопитающие киты, уверяют авторы инновационного проекта.

Для любителей исследований новинок робототехники отличной новостью станет возможность приблизиться к жителям морских глубин. Изобретатель Эндрю Дэвид Талер создал необычный новый гаджет, который позволит человеку ощутить себя дельфином. Автор проекта рассказал, что есть две новости: хорошая и плохая. Оказалось, что прибор уже готов, но желающие должны самостоятельно его собрать. Чтобы сделать гарнитуру DolphinView, Талер использовал простой лидарный блок для создания системы, которая пульсирует, когда объект приближается.

Чтобы отобразить механизм восприятия звуков дельфином через челюсть, Эндрю предпринял попытку, которая стала успехом. Так, Талер подключил лидар к костно-проводящим наушникам. Материалы стоят менее 100 долларов, хотя пользователю нужно самостоятельно объединить несколько компонентов. Талер пишет, что потребовалось время, чтобы привыкнуть к сенсорной перегрузке от постоянных щелчков барабана самого гаджета.

«Это не супер мощная система, и есть небольшая задержка в работе. Вы определенно начинаете создавать ощущение того, что означают все эти механические щелчки, и с небольшой практикой вы можете легко выбрать такие вещи, как открытые дверные проемы с закрытыми глазами», - уверен автор гарнитуры.