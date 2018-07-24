Xiaomi презентовала «умную» зубную щетку

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Также в Мадриде «всемирный провайдер цифровых экосистем» в рамках линейки Android One представил два новых смартфона и робот-конструктор.

Китайская компания Xiaomi презентовала всему миру свои новые гаджеты: «умную» зубную щетку Mi Ultrasonic Toothbrush, два смартфона и робот-конструктор. Ультразвуковая щетка оснащена аккумулятором, рассчитанным на пару недель регулярной чистки зубов дважды в день и зарядным устройством, а управлять ею можно со специального приложения на смартфоне. Новинка обойдется покупателю в 35 долларов.

Робот-конструктор Robot Builder, включающий 978 частей, управляется адаптированной операционной системой, которая позволит пользователю его конфигурировать и программировать в различных направлениях в зависимости от желания и потребности. Трёхкилограммовый комплект корпорация будет продавать по 94 доллара за робота.

Смартфон Mi A2 является аналогом Mi 6X. Гаджет на «чистой» ОС Android One 8.1 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт MicroHD, экраном Full HD+, системой на базе Snapdragon 660 с основной и фронтальной камерами на 20 Мп стоит 250 евро. Mi A2 Lite известен покупателям по Redmi 6 Pro. От предыдущей новинки его отличает лишь основная камера на 12 Мп и стоимость 180 евро за единицу.

Эксперты считают, что выбор в качестве места для презентации европейского города поможет Xiaomi из обычной китайской компании вырасти до глобальной.