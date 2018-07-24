Компания Samsung опубликовала на сайте Galaxy Watch до презентации

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Пользователи успели зафиксировать утечку сведений о новом устройстве, и информация тут же разлетелась по интернету.

За две недели до презентации на официальном сайте Samsung произошла утечка информации и получилось так, что компания сама опубликовала на своем ресурсе информацию и фото о часах Galaxy Watch, официальный показ которых намечен на 9 августа 2018 года. Спустя некоторое время утечка была ликвидирована, но журналисты успели зафиксировать эту оплошность.

Стало известно, что смарт-часы будут обладать функцией Bluetooth, иметь расцветку «розовое золото», а также предполагается появление новой версии LTE, так как упоминание о ней было в информации о часах. Также стала известна информация о том, что в данном девайсе будет доступна функция отслеживания состояния физического здоровья, а также уровня стресса. Новоиспеченный гаджет получит поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Сообщается, что ранее девайс имел название Gear S4, однако потом компания решила принципиально поменять политику по отношению у данной разработке, переименовала ее и изменила прошивку. Вместо Tizen OS часы будут оснащены новой прошивкой Wear OS от Google.