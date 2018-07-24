Samsung Galaxy Note 9 будет стоить рекордные 1,2 тысячи евро

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По словам инсайдеров, речь идёт о максимальной модификации устройства с 512 ГБ постоянной памяти.

Известный инсайдер Роланд Куанд на своей официальной странице в Twitter рассказал, что Samsung Galaxy Note 9 на максимальную версию с 512 ГБ постоянного хранилища будет стоить рекордные 1,2 тысячи евро.

По словам Роланда Куанда, базовая версия Samsung Galaxy Note 9 с 128 гигабайтами будет стоить около 1 тысячи евро. Однако такая версия о стоимости устройства не совпадает с данными, которые распространялись ранее. Согласно другим источником, в Европе Samsung Galaxy Note 9 будет стоить 990 евро.

Роланд Куанд заявляет, что Samsung Galaxy Note 9 будет выпускаться в синем, чёрном и фиолетовом вариантах. Возможно, что позже появится смартфон и в красном цвете.

Samsung представит своё новое устройство 9 августа. Вместе с ним покажут и обновлённый стилус. Многие эксперты уже успели негативно высказаться об устройстве, заявляя, что оно практически ничем не отличается от предыдущей версии.