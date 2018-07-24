Умные часы Apple Watch Series 4 появились на видео

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Новое поколение умных часов, по предварительным оценкам, вытеснит все прочие вариации с электронного рынка.

Несколько блогеров решили на основе последних слухов создать концепт новых умных часов Apple Watch Series 4 и выпустить для их показа видео. Согласно последним данным, новая модель умных часов получит увеличенный дисплей, а также уменьшенные рамки, что облегчит с ними работу. Данную продукцию компания Apple представит в сентябре текущего года. Умные часы выйдут в двух увеличенных, по сравнению с прошлыми, размерах, 40 и 45 мм.



Также сообщается, что, кроме увеличения размера дисплея и прочих нововведений, у нового поколения Apple Watch появились еще несколько полезных функций, к примеру, часы смогут отслеживать физическую активность своего владельца, а также девайс сможет дольше работать на одном заряде.

Эксперты предполагают, что при поступлении на рынок новой модели умных часов, старые версии резко упадут в цене и станут уже не так актуальны, как четвертая. Впрочем, с продукцией от компании Apple зачастую так и происходит. Лишь изредка, как в ситуации с iPhone X, старые модели приходится снимать с производства, чтобы дать дорогу более новой версии.