Caviar представляет коллекцию смартфонов на тему библейского сюжета о надкушенном яблоке

Сегодня, 06:30

Свою новую коллекцию российский производитель люксовых смартфонов Caviar посвятил библейскому надкушенному яблоку – запретному плоду.

Так компания Caviar обыграла символ Apple — надкушенное яблоко. В связи с этим Caviar представляет вариации на тему библейского сюжета о надкушенном яблоке. История библейского «яблока соблазна», как стремление к непознанному, желанному, неизвестному, привлекательному, но недоступному, вполне перекликается с философией Apple с его стремлением к идеалу в своей продукции.

В коллекции Apple Edition – четыре модели смартфонов iPhone X. Три модели посвящены героям библейской истории — Адаму, Еве и Змею-искусителю, четвертый вариант объединяет всех героев библейской истории о надкушенном яблоке.

Смартфон, посвященный Адаму, покрыт чешуей из оникса и золота, которая сочетается с кожей. Женская модель, «Ева», предлагает покрытие из белой кожи и может быть с бриллиантами или без. Дизайн смартфона «Змей» логично представляет собой змеиную кожу, на которой изображено золотое яблоко. Четвертая же модель, посвященная сюжету в целом, представляет из себя картину Кранаха «Адам и Ева», написанную в 1526 году. Картина нанесена на натуральную кожу. Надкушенное яблоко на изображении покрыто золотом.

Цены моделей Apple Edition начинаются от 228 тыс. рублей.