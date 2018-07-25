Быстрая зарядка станет основной проблемой iPhone

Сегодня, 00:30

Смартфоны компании Apple не смогут заряжаться от других быстрых зарядок, поэтому пользователь испытает огромный дискомфорт во время пользования.

Быстрая нефирменная зарядка станет основной проблемой iPhone, который выпустят в 2018 году. Адаптеры других производителей попросту не подойдут новым смартфонам, хотя разъем USB-C встречается не только у Apple. Да и мощности у обычной зарядки не хватит – вместо 5 они смогут предложить только 2,5 ватт. Компания приняла такое решение, поскольку она заинтересована в безопасности своих устройств и данных пользователей. Через USB-кабель ранее возможно было взломать смартфон, теперь же с новыми смартфонами это станет практически невозможно.

Есть один самый неприятный момент в новых «яблоках» - они будут идти в комплекте с устройством, а вот отдельно на первых порах ее приобрести нельзя. Если же она поломается, или еще что хуже – потеряется, то пользователь столкнется с чередой неприятностей.

Новый адаптер от Apple имеет размер примерно в полтора-два раза больше, чем обычная зарядка.

Нововведение компании с точки зрения безопасности вполне обосновано. Но в Apple не учли, что пользователи чаще всего ломают или теряют зарядные устройства и они выступают больше как расходный материал. Данную информацию представители компании пока никак не комментируют.