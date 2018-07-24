Беспроводные наушники Huawei FreeBuds поступят в продажу 26 июля

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Сначала аксессуар будет доступен в черном классическом цвете. Для того, чтобы получить белый, пользователям придется подождать до конца летнего периода.

Как стало известно от представителей компании, беспроводные наушники Huawei FreeBuds, с аккумулятором для каждого отдельно, поступят в продажу 26 июля. Они, по словам представителей, имеют еще и антенну, которая заменяет стандартные провода. Они способны подключаться к любому устройству по протоколу Bluetooth версии 4.2.

В компании заявляют, что при полном заряде наушников они способны работать беспрерывно 3 часа. Также Huawei порадовали возможностью «быстрой зарядки», которая осуществляется в течение 15 минут, а после нее можно пользоваться устройством около 1,5 часа.

В России Huawei FreeBuds будут продавать по цене 9 990 рублей, что является отличным преимуществом перед более дорогим конкурентом AirPods от Apple, которые уже имеют в своем арсенале наушники, выпущенные еще 2 года назад. Их стоимость осталась достаточно высокой, и на данный момент она составляет 12 900 рублей.

Huawei ожидает, что за счет лояльной ценовой политики они смогут обогнать более раскрученного конкурента и «перетянуть» покупателей на свою сторону.