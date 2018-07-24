Появилось официальное изображение Sony Xperia XZ3

Вчера, 23:45

Приоткрыть завесу для поклонников смартфонов марки Sony решили производители чехлов Olixar. Пользователи увидели, что особых отличий с предыдущей моделью нет.

Новый смартфон Sony Xperia XZ3 не удивит своим внешним видом ни поклонников, ни экспертов рынка. Японские производители не стали уделять его внешнему виду особого внимания, такую информацию распространили производители чехлов Olixar. Изображение смартфона появилось в сети и напомнило всем Xperia XZ2 Premium.

Также известно, что у данного дивайса толще станут верхняя и нижняя рамки, а сзади будет расположена двойная камера, модули которой размещены вертикально. Гаджет оборудован сканером отпечатка пальца, экран имеет разрешение 1440 x 2880 пикселей, а соотношение сторон 18:9.

Мобильный телефон будет оборудован процессором Snapdragon 845 и операционной системой Android 8.1 Oreo. Пользователи смогут воспользоваться оперативной памятью в 6 ГБ и емкостью аккумулятора в 3240 мАч. Официально представлен Sony Xperia XZ3 будет на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября текущего года. Приобрести его можно, начиная с 9 июля.